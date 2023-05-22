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Mbaye Diagne'ye hırsızlık suçlaması! Hakkında zorla getirilme kararı çıktı

Mbaye Diagne'ye hırsızlık suçlaması! Hakkında zorla getirilme kararı çıktı

Ünlü futbolcu Mbaye Diagne ocak ayında, Ataşehir'de mekan çıkışı şoförü aracını alıp kaçırınca bir fırına sığınmış, ardından şoförü hakkında şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ilginç gelişmeler yaşandı. Şoför aracın ruhsatının kendisine kayıtlı olduğunu söyledi ve ünlü futbolcudan şikayetçi oldu. Dahası ifade vermeye gitmeyen Diagne hakkında zorla getirilme kararı çıktı. Savcılık şimdi aracın gerçekte kime ait olduğunu araştırıyor.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu olan ve şu an Karagümrük'te top koşturan Mbaye Diagne, ocak ayında Ataşehir'de gece kulübü çıkışı şoförünün aracını alıp gitmesi nedeniyle sokakta kalmış, ardından bölgedeki bir ekmek fırınına sığınmıştı.

Olayın ardından ünlü futbolcu şoföründen aracını gasbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Ekipler şoförün peşine düştü kısa sürede yakaladı ve aracı elinden alıp Diagne'ye teslim ettiler.

Ancak soruşturma sırasında ilginç bir detay ortaya çıktı. Şoför, ifadesinde aracın kendisine ait olduğunu, Diagne'nin asılsız ihbarla aracına el koydurduğunu belirtti ve o da futbolcudan şikayetçi oldu.

Şoför verdiği ifadede "Karakoldan arayıp aracı getirmemi, Diagne'nin şahsi eşyasını getirdikten sonra aracı bana vereceklerini söylediler. Ancak ruhsatı bana ait olan şahsi aracımı ona teslim ettiler" dedi.

Bu ifadenin ardından savcılık, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçundan, Diagne hakkında da soruşturma başlattı. Savcılık Diagne'yi ifadeye çağırdı. Ancak ifadeye gelmeyince ünlü golcü hakkında zorla getirilme kararı çıktı.

Karakolda ifade veren diagne suçlamalari reddetti, aracın kendisine ait olduğunu, ödemelerini kendisinin yaptığını belirtti.

Diagne, "Banka dekontlarım da var. Karakola gidip aracın tarafıma teslim edilmesini istedim. Aracı getirip bana teslim ettiler. O dönem maçlar gereği yurt dışında olduğumdan, kendisine güvendiğim için geçici bir süreliğine aracı onun üzerine yaptım. Asıl ben şikayetçiyim" açıklamasında bulundu.

Soruşturma devam ederken, savcılık araca geçici olarak el konulmasına karar verdi. Aracın kime teslim edileceğine soruşturma sonunda karar verilecek.

Haber: Onur Aksoy

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