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Narkotik köpeği 'Yalman' vites kutusundaki uyuşturucuyu buldu

AKSARAY'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonuna katılan hassas burunlu narkotik detektörü 'Yalman' isimli köpek, burnuyla koklayarak yerini tespit ettiği vites kutusu altına zulalanmış uyuşturucuyu patisiyle tepki vererek buldu.

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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalarla elde ettikleri bilgiler doğrultusunda 6 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hemen harekete geçen jandarma ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri 6 şüpheliyi takibe aldı. 13 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Şüphelilerin bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Ardından ev ve şüphelilerin kullandığı araçta hassas burunlu narkotik detektörü Yalman isimli köpekle geniş çaplı arama başlatıldı. Araçta arama yapan hassas burunlu narkotik köpeği Yalman, burnuyla koklayarak vites kutusu altına zulalanmış uyuşturucu maddeyi tespit ederek patisiyle kazıp jandarma ekiplerinin yardımıyla gizlenmiş uyuşturucuyu çıkardı.

Ev ve araçta yapılan aramalarda 105 gram metamfetamin, 11 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet tabanca fişeği, 26 adet av tüfeği kartuşu, 4 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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