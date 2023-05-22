2023 Sınav görevli ücretleri gözetmen/görevli ücretleri ne kadar oldu?

2023 yılında gerçekleşecek ÖSYM ve MEB sınavlarında görevlilerin alacakları ücret araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılının Ocak-Haziran dönemi için emeklilere ve memurlara yüzde 30 zam yapılacağını duyurması üzerine 2023 MEB sınav görevi ücretleri de bu oranlara göre yeniden hesaplandı.

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ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda görevlilere bir ücret ödenmektedir. Öğretmenlere ek gelir kaynağı olan ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri zamlı fiyatları merak ediliyor. Peki, 2023 sınav gözetmen/görevli (ÖSYM-MEB) ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar.

2023 ÖSYM, MEB sınav görevli ücreti

2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.