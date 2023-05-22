Dicle Elektrik, 30 milyondan fazla evrakı dijital arşive taşıyor

Dicle Elektrik, bu yıl hayata geçirdiği "Dijital Arşiv" projesiyle, 30 milyonun üzerindeki basılı evrakı dijital arşivine taşımayı amaçlıyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli özel tarayıcılarla gerçekleştirilen işlemle bugüne kadar bilgi formu, sözleşme, makbuz ve çeşitli başvuruları da içeren 3 milyon basılı evrakın dijital arşive taşınması sağlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, sıfır atık prensibiyle yola çıktığı "Dijital Arşiv" projesini hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Kurumsal dünyanın gündemindeki sürdürülebilir çevre ve sıfır atık konularında ekosisteme katkı sunmaya devam edeceğiz. Arşivimizde bilgi formu, sözleşme, makbuz ve çeşitli başvuruları kapsayan abonelik hizmeti içerikli evrakların dijital ortamda saklanmasına yönelik bir dijital dönüşüm projesine imza attık." ifadelerini kullandı.

Arvas, kurum olarak hammadde kullanımı, düşük emisyon, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarına yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projemizle birlikte ise dijitale aktardığımız evrakları geri dönüşüme kazandıracağız. Ayrıca dijital arşive entegre edeceğimiz Yeni Nesil Abonelik projemizle hedeflerimizi daha da büyütüyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde de basılı evraklarımızı yüzde 90 azaltmayı ve her yıl yüzlerce ağacın kesilmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Taşınan tüm evraklar, uluslararası standartlarla korunan veri merkezlerimizde saklanıyor. Ayrıca projemiz sayesinde manuel olarak yapılan veri girişini, yani operasyonel süreçleri kısalttık. Bu da verimliliği beraberinde getirdi."