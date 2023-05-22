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İspanya'da adliye memurları süresiz greve başladı

İspanya'da adliye memurları süresiz greve başladı

İspanya'da maaşlarına zam talepleri karşılanmayan adliye memurları ülke genelinde süresiz grev başlattı.

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Adliye memurlarının bağlı olduğu sendikalar bir aydan fazla süren müzakereler sonrasında anlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle grev kararı aldı.

Ülke genelinde yaklaşık 45 bin adliye memuru, sol koalisyon hükümeti üzerinde baskı oluşturmak için bugünden itibaren iş bıraktı.

Memurlar ile öncesinde hakim ve savcıların bu zamana kadar belirli aralıklarla yaptıkları eylemlerden dolayı birçok davanın görülmesi ertelenmişti.

Sendikalara göre, bu zamana kadarki eylemlerden dolayı 500 bine yakın davanın duruşması ertelenirken, 30 milyondan fazla adli işlem de gecikmeye uğradı.

Adalet Bakanlığıyla geçen hafta anlaşma sağlayan hakimler ve savcılar, aylık 450 avro brüt zammın yanı sıra çalışma şartlarının iyileştirilmesi karşılığında süresiz greve gitmekten vazgeçmişti.

İspanya'da son iki senedir etkili olan yüksek enflasyon karşısında maaş artış taleplerinde henüz anlaşamayan adliye memurları ise başlattıkları süresiz grev kapsamında hafta içinde farklı yerlerde eylem ve gösteri yapacaklarını duyurdu.

Başkent Madrid'deki Adalet Bakanlığı önünde bugün toplanan memurlar, yarın da meclis binası önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

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