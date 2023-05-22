Seçimden sonra çok yüksek vergiler geliyor! Dövize ek vergi Fatih Altaylı kötü haberi duyurdu...

28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının ardından çok yüksek oranda yeni vergiler geleceği belirtiliyor. Fatih Altaylı, "Kim kazanırsa kazansın Türkiye’yi Türkiye’de yaşayan insanları çok ama çok zor bir dönem bekliyor" diye yazdı...

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28 Mayıs ikinci tur oylamasının sorucu kadar ondan sonra ekonominin ne olacağıyla ilgili merak da artıyor. HaberTürk’ten ayrılarak yazılarına kendi internet sitesinde devam eden Fatih Altaylı, “Seçimlerden sonra çok yüksek oranda yeni vergilerle karşı karşıya kalacağımız kesin gibi” diye yazdı.

Kim kazanırsa kazansın...

“Çok açık söyleyeyim, kim kazanırsa kazansın Türkiye’yi Türkiye’de yaşayan insanları çok ama çok zor bir dönem bekliyor. Özellikle de ekonomik açıdan” diyen Altaylı, şöyle devam etti:

“Seçim öncesi bol keseden dağıtılan EYT, maaş zamları, projeler ve depremler yüzünden bütçede çok ciddi bir sıkıntı oluşacağını görmek için alanınızın ‘Ekonomi’ olmasına gerek yok.

Emlak, ikinci ev, değerli ev, döviz vergisi...

"İki ayrı iktidar olasılığının arasındaki tek fark, birinde ortaya çıkacak sorunların hangi yöntemle çözüleceği ve çözümün ne kadar zaman alacağı. Seçimlerden sonra çok yüksek oranda yeni vergilerle karşı karşıya kalacağımız kesin gibi. Buna emlak vergileri, ikinci konut vergileri, değerli konut vergileri gibi vergilerin yanı sıra, özellikle döviz kazançlarına yönelik ek vergiler kaçınılmaz gibi duruyor.”