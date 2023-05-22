Ve asgari ücret yüzde 50 zamla 13 bin 500 TL oluyor! Müjde açıklaması kulislere bu sabah düştü

Vatandaşlar 28 Mayıs'ta yapılacak seçim sonuçları kadar seçimden sonra ekonomide neler olacağını da merak ediyor. Seçimin ardından gözler bir kez daha ekonomi yönetimine çevrilecek. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete iki kez zam gelmiş, temmuz ayında ise yeni rakam 8 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için ise yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılması değerlendiriliyor.