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Yalı Çapkını'nda çekim hatası! İzleyici hemen fark etti: Bu kadar da olmaz

Yalı Çapkını'nda çekim hatası! İzleyici hemen fark etti: Bu kadar da olmaz

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü heyecan dolu diziye son olarak Ferit'in abisi Fuat'ın ölümü damga vurdu. Son bölümüyle reyting rekoru kıran Yalı Çapkını'nda öyle bir hata yapıldı ki izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Ferit ve Seyran'ın o sahnesi gündem oldu.

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Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını son olarak 33. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümündeki çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.

Ferit'in Seyran'ı kaçırdığı sahnede öyle bir hata yapıldı ki izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Suna'nın düğününden, Seyran ve Suna'yı kaçıran Ferit ve Abidin içeriye girmek için görevli kılığına girip beyaz gömlek ve kırmızı yelek giymişti.

Arabayla kaçan dörtlünün bu sahnesi çok konuşulmuştu. Ferit ve Seyran'ın yakınlaştığı bu sahnelerde Ferit'in üzerindeki kırmızı yeleğin aniden çıktığı görülüyor ve yerine siyah bir mont giydiği fark ediliyor.

Bu sahneler arasında sadece saniyelerin olması ise dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan bu sahneye izleyenler 'Bu kadar da olmaz', 'Bariz çekim hatası' gibi yorumlar yapıldı.

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