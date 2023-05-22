2. tur sandık görevlisi olma başvuru tarihleri, sandık görevlisi sorgulama ekranı e-devlet

28 Mayıs Pazar günü Türkiye yeniden sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak. Seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler ise başvuru şartlarını merak ediyor. 2. tur seçimlerinde de sandık görevlisi olmak için ilk şart siyasi parti üyesi olmamak ve TC vatandaşı olmak. Peki andık görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 2023 seçim sandık görevlisi başvuru tarihi ve başvuru şartları...

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2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri YSK'nın kararı ile 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

Sandık görevlisi olma şartları

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dahil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Partilerin sandık görevlileri nasıl seçilir?

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

2023 sandık görevli ücretleri

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.