Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih: "Türk kadınının Cumhuriyetin 100. yılındaki bu başarısı gururumuzu artırdı"

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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmeyi başaran VakıfBank, kupa zaferinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, sarı-siyahlı takımın bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 6 kupa da sergilendi.

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, uzun ve yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını vurguladı.

İnişli çıkışlı bir yolculuk yaşadıklarını ifade eden Üstünsalih, "Her şeyin sonunda takımımız bize çok güçlü duygular yaşatarak müzemize 2 yeni kupa daha getirdi. 2022'yi bitirirken, Antalya'da Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2. sırada tamamladık. Dünya 2.'si olduğu halde daha fazlasını yapması beklenen tek takım VakıfBank'tı. Önemli olan sürdürülebilir zirve mücadelesi. Nisan ayında kıymetli rakibimiz Fenerbahçe Opet ile tarihi bir yarı final serisi oynadık. İlk maçı 3-0 kaybetmiş olsak da, dünyada yalnızca VakıfBank'ın yapabileceği tarihi bir geri dönüşe imza attık. Bu geri dönüş bizim için de voleybol camiası için de sürpriz olmadı." açıklamasını yaptı.



- "12. uluslararası kupamızı kazandık"

Başantrenör Giovanni Guidetti ve takımda bulunan herkesin takdiri hak ettiğini dile getiren Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte bir ilki yaşatarak Türk finalinde kıymetli rakibimizi ve dostumuz Eczacıbaşı Dynavit ile İtalya'da karşılaştık. Atatürk'ün kızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan 1 gün sonra Avrupa sahnesine çıktı. Cumhuriyet kazanımlarının en güzel göstergesi olan Türk kadınının, Cumhuriyetin 100. yılındaki bu başarısı, gururumuzu artırdı. Ülkemize 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirdik. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olma unvanımızı perçinledik. 12. uluslararası kupamızı kazandık. Bizleri destekleyen dünyanın dört bir tarafındaki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Nice şampiyonluklarda buluşmaya devam edeceğiz."



- Giovanni Guidetti: "Bu takım harika oyunculardan ve harika insanlardan oluşuyor"

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Geride kalan sezonun kendileri adına kolay olmadığını belirterek sözlerine başlayan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu sezon hiç kolay değildi. Birbirimizi tanımamız biraz vakit aldı. Birçok farklı maçta kaybettik ama geri dönüp ayağa kalktık. Takımımız harika oyunculardan oluşuyor ama aynı zamanda harika insanlardan oluşuyor. Her gün antrenman yaptık ve sezonun performansını bu belirledi. Herkes her şeyini ortaya koydu, sınırlarını zorladı. Bu çaba olmasaydı böyle bir sonuç elde edemezdik. Kulübümüze de çok teşekkür etmek istiyorum. Benim hayatımı çok kolaylaştırıyorlar."

Genel Menajer Neslihan Demir Güler de Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Şampiyonu olmanın gurur verici olduğunu ve önümüzdeki sezon da tekrar kupalarla buluşmak istediklerinin altını çizdi.

Oyuncular ve teknik ekibin duygularını aktarmasının ardından fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.