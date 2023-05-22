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Herkesin mülkü onlara emanet! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 176 yaşında

Herkesin mülkü onlara emanet! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 176 yaşında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, kurumun, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı muhatap olduğu, vatandaşların mülkünü güvenli şekilde emanet ettiği köklü bir kurum olarak hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adlı, merkez ve taşra teşkilatında 23 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğü bulunduğunu belirtti.

Adlı, "Kurumumuz, Türkiye genelinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı muhatap olduğu, vatandaşımızın mülkünü güvenli şekilde emanet ettiği bir devlet kurumu olarak 176 yıldır sizlere hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyor." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde Ocak-Aralık 2022 döneminde 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış işlemi yaptıklarını anlatan Adlı, 41 milyar 555 milyon 205 bin 953 lira tapu harcı geliriyle ülkeye katkı verdiklerini aktardı.

Ortofoto harita üretim çalışmaları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları çalışmaları da paylaşan Adlı, bölgede tüm çalışanların seferber olduğunu, hasar tespit çalışmaları, çadır kent, konteyner, kalıcı konut alanlarının belirlenmesi çalışmalarında koordinat birliğinin sağlanması ve üretilecek harita bilgileri için her türlü teknik desteğin sağlandığını ifade etti.

Genel Müdür Adlı, "Deprem sonrası fay hareketlerinin etkisiyle arazide yaşanan kaymalar incelendi ve test ölçüleri yapılarak hareketlerin sonuçları yorumlandı. Deprem sonrası yürütülecek çalışmalarda altlık olarak kullanılması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlar ile kurumumuz birimleri arasında koordinasyon sağlanarak, ortofoto harita üretim çalışmalarına başlandı." bilgisini verdi.

"İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülleri" kapsamında bu yıl Merkezi Teşkilat kategorisindeki ödülü, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile aldıklarını belirten Adlı, e-Haciz, e-İpotek, Merkezi Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Mekansal Gayrimenkul Sistemi, Doğal Afet Sigortalar Kurumu, Noterler Birliği Entegrasyonu gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini de kaydetti.

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