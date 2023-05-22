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TİKA'dan Karadağ'da arıcılığın gelişimine destek

TİKA'dan Karadağ'da arıcılığın gelişimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Karadağ'ın güneyindeki Ulcinj şehrinde "Arı Yetiştiriciliği ve Hastalık Zararlıları ile Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

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Karadağ'da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, TİKA ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitime 26 üretici katıldı.

Arıcılık alanında katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim programında arı yetiştiriciliği teknikleri, hastalık ve zararlarıyla mücadele yöntemleri gibi konular işlendi.

Ulcinj Belediye Başkanı Ömer Bayraktari, kursiyerler için düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, TİKA tarafından başlatılan projenin arıcılar için büyük bir teşvik olduğunu ve projenin devam etmesini dilediklerini söyledi.

TİKA Karadağ Koordinatörü Abdurrahman Toprak, tarım sektöründe istihdamı artırmaya yönelik projeleri önemsediklerini belirterek, projenin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karadağ'da 2007'den bu yana faaliyet gösteren TİKA, tarım sektöründe gerçekleştirdiği projelerle 2 bin 200'den fazla üreticiye destek oldu.

2017'de başlatılan Karadağ'da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında 65 aileye arı kovanı ve ekipman desteği sağlandı. 2021'de gerçekleştirilen "Başlangıç Destek Paketi" desteğiyle de 30 genç arı yetiştiricisine 3'er arılı kovan ve ihtiyaç duyduğu ekipmanlar temin edildi.

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