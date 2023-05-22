BIST 4.473
DOLAR 19,83
EURO 21,49
ALTIN 1.260,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de 3 buçuk milyon liralık 'top' dolandırıcılığı polise takıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 3 buçuk milyon liralık 'top' dolandırıcılığı polise takıldı

MERSİN'de piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira değerindeki futbol ve voleybol topu dolandırıcılığı polise takıldı. Yapılan operasyonla malzemeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden müşteki M.K., Elazığ'da spor malzemeleri satışı yapan firmasının olduğunu, Pakistan'dan piyasa değeri 3 milyon 500 lira değerinde futbol ve voleybol topu satın aldığını, ürünlerinin gümrük işlemleri için Mersin'de bulunan bir gümrük müşavirliği firması sahibi U.Ş. isimli şahısla anlaştığını, şahsın ürünlerini Mersin Limanından çıkartıp, kendisine teslim etmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine birçok kamera kaydını inceleyen ekipler, ürünlerin ilk konulduğu depodan birkaç depoya aktarıldığını, son olarak Akdeniz ilçesi sınırlarında bir depoda saklandığını tespit etti.

Belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler, malzemeleri ele geçirirken, şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan U.Ş. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam...
Foto Galeri 3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
"Futbolcu fabrikası" Altınordu, TFF 2. Lig'e düştü
"Futbolcu fabrikası" Altınordu, TFF 2. Lig'e düştü
Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu
Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu
Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor
Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor
Bill Gates’in Rus kadınla ilişkisi ortaya çıktı! Fotoğrafları ifşa etmekle tehdit etmiş...
Bill Gates’in Rus kadınla ilişkisi ortaya çıktı! Fotoğrafları ifşa etmekle tehdit etmiş...
Alanya'da Hollandalı turist otel odasında ölü bulundu
Alanya'da Hollandalı turist otel odasında ölü bulundu
Seçimden sonraki gün 29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs kaç gün tatil?
Seçimden sonraki gün 29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs kaç gün tatil?
TİKA'dan Karadağ'da arıcılığın gelişimine destek
TİKA'dan Karadağ'da arıcılığın gelişimine destek
Yalı Çapkını'nda çekim hatası! İzleyici hemen fark etti: Bu kadar da olmaz
Yalı Çapkını'nda çekim hatası! İzleyici hemen fark etti: Bu kadar da olmaz
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu
Herkesin mülkü onlara emanet! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 176 yaşında
Herkesin mülkü onlara emanet! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 176 yaşında
Vodafone FreeZone, FUT Fest'te yer aldı
Vodafone FreeZone, FUT Fest'te yer aldı
2. tur sandık görevlisi olma başvuru tarihleri, sandık görevlisi sorgulama ekranı e-devlet
2. tur sandık görevlisi olma başvuru tarihleri, sandık görevlisi sorgulama ekranı e-devlet