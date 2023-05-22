BIST 4.479
DOLAR 19,82
EURO 21,49
ALTIN 1.262,71

3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam...

|
3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam...

Ajda Pekkan, Sarıyer'deki villasını sonunda satmayı başardı.

3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam...

Türk müziğinin 'Süperstar'ı olarak anılan usta sanatçı Ajda Pekkan, yaklaşık üç yıldır Sarıyer'deki ultra lüks villasını satmak için uğraşıyordu. 

112
3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam...

Pekkan, arapsaçına dönen 'ev satışı' hikayesini sonunda noktaladı.

212
3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam...

Süperstar, 2020 yılında Sarıyer Bahçeköy'deki villasını satışı çıkarmıştı.

312
3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam...

Ünlü sanatçı, yıllardır alıcı bulamayan evinin fiyatıyla ilgili sık sık güncelleme yapmıştı.

412