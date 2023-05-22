3 yıldır alıcı arıyordu, Ajda Pekkan ultra lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam...
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Ajda Pekkan, Sarıyer'deki villasını sonunda satmayı başardı.
Türk müziğinin 'Süperstar'ı olarak anılan usta sanatçı Ajda Pekkan, yaklaşık üç yıldır Sarıyer'deki ultra lüks villasını satmak için uğraşıyordu.
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Pekkan, arapsaçına dönen 'ev satışı' hikayesini sonunda noktaladı.
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Süperstar, 2020 yılında Sarıyer Bahçeköy'deki villasını satışı çıkarmıştı.
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Ünlü sanatçı, yıllardır alıcı bulamayan evinin fiyatıyla ilgili sık sık güncelleme yapmıştı.
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