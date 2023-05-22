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Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu

Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin Sokakta yaşadığı değerlendiriliyor.

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Kızılsaray Mahallesi 78 Sokak'ta bir kişinin yarı çıplak halde yerde hareketsiz yattığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan ve 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar üzeri yorganla örtülen cesedin etrafı iş yerlerine ait dubalarla çevrildi. İncelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sokakta yaşadığı değerlendirilen kişinin eşyaları poşete konularak polis merkezine götürüldü.

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