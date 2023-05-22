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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta düştü

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta düştü

İnşaat üretimi, Avusturya'da yüzde 10,9, Slovakya'da yüzde 10,3 ve Almanya'da yüzde 4,6 geriledi

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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,4 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 2,4 düştü. İnşaat üretimi, 2022'nin mart ayına göre de yüzde 1,5 geriledi.

AB'de de inşaat üretimi, martta önceki aya kıyasla yüzde 1,9, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 4,1 ile Romanya'da, yüzde 3,2 ile Slovenya'da ve yüzde 1,6 ile Portekiz'de ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 10,9 ile Avusturya'da, yüzde 10,3 ile Slovakya'da ve yüzde 4,6 ile Almanya'da kaydedildi.

Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 28,3, Romanya'da yüzde 17,7 ve Hollanda'da yüzde 4,2 artarken, Slovakya'da yüzde 10,3, Macaristan'da yüzde 9,8 ve Çekya'da yüzde 6,1 düştü.

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