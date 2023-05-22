Daikin, klimaların verimli kullanımı için ipuçları paylaştı

- Uzmanlara göre, klimaların bakımlarını yılda en az bir kez yaptırmak gerekiyor

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Daikin, klimaların verimli ve uzun yıllar iyi performansla kullanılabilmesi için bazı ipuçları paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, yaz aylarına giriş yapılmasıyla birlikte klimaların daha sık kullanılacağı günler de yaklaşıyor. Sıcak havalarda rahat nefes almayı sağlayan klimaların yüksek performansta çalışabilmesi için en önemli etkenlerin başında bakımlarının yapılması geliyor. Daikin uzmanları, klimaların verimli ve uzun yıllar iyi performansla kullanımı için düzenli bakım konusunda kullanıcılarına ipuçları sunuyor.

Daikin Akademi bünyesinde periyodik olarak verilen eğitimlerle uzmanlıklarını artıran yetkili servisler tarafından sağlanan klima bakımları, hem cihazların ömrünü uzatıyor hem de enerji tasarrufu açısından büyük avantajlar sağlıyor. Uzmanlara göre, klimaların bakımlarını yılda en az bir kez yaptırmak gerekiyor.

Filtresi tıkalı klimaların performansının düştüğünü belirten Daikin uzmanları, yetkili servislerce yapılan klima bakımları sonrası kullanıcıların filtrelerde biriken ve zamanla istenmeyen kokulara neden olan atıklardan kurtulacağına dikkati çekiyor.

Uzmanlara göre, bakımı yapılmayan klimalar, kullandıkları elektrikle doğru orantılı olarak ısıtma/soğutma yapamıyor. Bu da yüksek fatura anlamına geliyor. Bakımla ilgili bir diğer önemli nokta da bakım sırasında ileride yaşanabilecek muhtemel arızaların tespit edilerek kullanıcıları ileride daha büyük maliyetlerden kurtarmak.

- Bakımı ihmal etmek, performansı ve güvenli kullanımı olumsuz etkiliyor

Daikin uzmanlarına göre, klimaların az kullanılması ya da hiç kullanılmamış olması ısı alışverişinin yapıldığı yüzeylerin tıkanmasına engel değil. Bu nedenle cihaz az kullanılmış olsa bile hem iç ortam hem de dış ortam havasına maruz kalarak serpantin ve filtrelerin tıkanması mümkün hale gelebiliyor.

Kullanıcıların "nasıl olsa az kullanıyorum" diyerek bakımı ihmal etmesi, performansı ve güvenli kullanımı olumsuz etkiliyor.

Klima bakımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da cihazın yerinin değiştirildiği durumlarda ortaya çıkıyor. Klima montajlarının yapılmasından sonra yetkili servisler dışında yapılmış yer değiştirme gibi uygulamalar sonrası klimanın içindeki gazın azaldığı gözleniyor. Periyodik bakımlar, bu riskin ortadan kaldırılması açısından da önem taşıyor.