Seçim sonucu en doğru bilen şirket açıkladı! İkinci turda Sinan Oğan oyları kime gidiyor?
14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarını neredeyse bire bir bilen Betimar Araştırma'nın patronu Gürkan Duman'dan 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur oylama öncesi flaş tahminler. İlk turda Sinan Oğan'a giden oylar ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı gidecek? İşte cevabı...
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün saat 15:00'te hangi adayı destekleyeceğini açıklayacak. Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek açıklaması beklenirken, birinci turda Oğan’a giden oylar, ikinci turda hangi adaya gidecek? 14 Mayıs'taki ilk tur oylama sonuçlarını neredeyse bire bir bilen Betimar Araştırma'nın patronu Gürkan Duman, Sinan Oğan'ın oylarının nereye gideceğini anlattı. İşte Sözcü'ye konuşan Duman'ın tahminleri...
14 Mayıs seçimlerinde en yakın tahmini yapan Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, birinci turda Sinan Oğan'a verilen yüzde 5.1'lik oyun 2. turda nereye gideceğini analiz etti.
Betimar Araştırma, birinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı yüzde 49 (sonuç 49.1), Kılıçdaroğlu'nu yüzde 45 (sonuç 45.1) olarak tahmin emişti. Seçim sonrası en doğru tahmini yapan anket şirketi Betimar çıkmıştı.
2.8 milyonu bulan Oğan oylarının 850 bininin üç büyükşehirde toplandığını, bunun nüfus yoğunluğuna paralel olduğunu belirten Duman, şunları söyledi: