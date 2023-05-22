Seçim sonucu en doğru bilen şirket açıkladı! İkinci turda Sinan Oğan oyları kime gidiyor?

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün saat 15:00'te hangi adayı destekleyeceğini açıklayacak. Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek açıklaması beklenirken, birinci turda Oğan’a giden oylar, ikinci turda hangi adaya gidecek? 14 Mayıs'taki ilk tur oylama sonuçlarını neredeyse bire bir bilen Betimar Araştırma'nın patronu Gürkan Duman, Sinan Oğan'ın oylarının nereye gideceğini anlattı. İşte Sözcü'ye konuşan Duman'ın tahminleri...