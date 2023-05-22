Kurban Bayramı ne zaman 2023 kaç gün kaldı, ayın kaçında bayram?

2023 yılının dini bayramlarından biri olan kurban bayramı için geri sayım başladı. Hem tatil hem de dini görevlerini yapmak isteyen vatandaşlar kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil araştırmalarına başladı. Şimdiden söyleyelim çalışanlar için 9 günlük bir tatil kapıda, gözler resmi açıklamada. Kurban Bayramı arefesi 27 Haziran olacak. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran.

Abone ol

Müslüman aleminin dibi bayramlarından biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Mayıs ayının sonlarına gelirken haziran ayının kaçında Kurban Bayramı araştırmaları başladı. Hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyenler için bu sene kurban bayramı 28 Haziran çarşamba günü başlayacak. Kurban bayramı arefesi yarım gün tatil olacak ve 27 Haziran salı günü olacak. 4 gün süren Kurban bayramı 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. 26 Haziran da tatil ilan edilirse çalışanlar hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacaklar.

Kurban bayramı ne zaman?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kaç gün tatil olacak?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanlık fiyatları ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı ancak çeşitli tahminler gündeme geliyor. Kurbanlık koyunun 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişmesi bekleniyor. Ayrıca kurbanlık fiyatları il bazında da değişebilir.