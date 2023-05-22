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Mersin'de "Hürrem Sultan" balesi sahnelenecek

Mersin'de "Hürrem Sultan" balesi sahnelenecek

Mersin Opera ve Balesi (MDOB), "Hürrem Sultan" balesini yarın seyirciyle buluşturacak.

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MDOB'den yapılan açıklamaya göre, iki perdelik bale, 23 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Müziği merhum besteci Nevid Kodallı'ya ait olan eserin orkestra şefliğini Murat Kodallı üstlenecek.

Kostüm tasarımını Serdar Başbuğ'un, dekor tasarımını Efter Tunç'un, ışık tasarımını Tarı Deniz'in yaptığı baleyi Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci sahneye taşıyacak.

Balede sanatçılara, MDOB orkestrası de eşlik edecek.

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