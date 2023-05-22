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İzmir'de polisin şüphelendiği kamyonet kasasından at eti çıktı!

İzmir'de polisin şüphelendiği kamyonet kasasından at eti çıktı!

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde şüphe üzerine bir kamyoneti durduran polis ekiplerinin kamyonet kasasında yaptığı aramada, parçalanmış halde at eti çıktı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, sabah saat 04.00 sıralarında Adalet Mahallesi'nde bir kamyonetin etrafında alkol alan şahıslardan şüphelendi. Şüphe üzerine şahısları inceleyen ekipler, kamyonetin kasasını inceledi. Kamyonet kasasında ise kesilip parçalanarak poşetlere konulmuş halde at etleri bulundu. Poşetler içerisindeki at etleri imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili ise gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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