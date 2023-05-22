BIST 4.473
DOLAR 19,83
EURO 21,49
ALTIN 1.260,96
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de uyuşturucu komasına giren genç öldü

Denizli'de uyuşturucu komasına giren genç öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu komasına giren genç hayatını kaybetti.

Abone ol

Atalar Mahallesi'nde ikamet eden A.S'den (19) haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Eve giren polis ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirtilen A.S'yi yerde yatarken buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki morga kaldırıldı. Ön otopside, gencin uyuşturucu kullanımı sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban Bayramı ne zaman 2023 kaç gün kaldı, ayın kaçında bayram?
Kurban Bayramı ne zaman 2023 kaç gün kaldı, ayın kaçında bayram?
İzmir'de polisin şüphelendiği kamyonet kasasından at eti çıktı!
İzmir'de polisin şüphelendiği kamyonet kasasından at eti çıktı!
Mersin'de "Hürrem Sultan" balesi sahnelenecek
Mersin'de "Hürrem Sultan" balesi sahnelenecek
İYİ Parti kurultaya gitme kararı aldı! Seçim hüsranı sonrası Meral Akşener aday olacak mı?
İYİ Parti kurultaya gitme kararı aldı! Seçim hüsranı sonrası Meral Akşener aday olacak mı?
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı
Daikin, klimaların verimli kullanımı için ipuçları paylaştı
Daikin, klimaların verimli kullanımı için ipuçları paylaştı
AK Partili Nurettin Canikli'den muhalefete piyasaları manipüle etme tepkisi
AK Partili Nurettin Canikli'den muhalefete piyasaları manipüle etme tepkisi
Lexus, yeni modeli LBX'i tanıtacak
Lexus, yeni modeli LBX'i tanıtacak
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Belçika’da sendikalar bir günlük grevde
Belçika’da sendikalar bir günlük grevde
29 Mayıs memurlar idari izinli mi seçimden sonraki gün memurlara tatil mi?
29 Mayıs memurlar idari izinli mi seçimden sonraki gün memurlara tatil mi?
Rize'de tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı!
Rize'de tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı!