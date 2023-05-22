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Kırgızistan ve Çin, değeri 1 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı

Kırgızistan ve Çin, değeri 1 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti sonucunda, değeri 1 milyar doları aşan anlaşmalara imza atıldığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov'un 17-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e ilk resmi ziyaretini yaptığı hatırlatılarak, ziyaret sonucunda değeri 1 milyar doları aşan anlaşmaların imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Caparov'un Çin ziyareti kapsamında enerji, tarım ve sinematografi alanında imza atılan anlaşmalara ve proje tutarına ilişkin bilgilere de yer verildi.

Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile China Power International Development Limited şirketi arasında imzalanan yatırım anlaşmasına göre, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde 800 milyon dolarlık ve bin megavatlık bir güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

Kırgızistan Tarım Bakanlığı ile Hebei LLC Bai Dou Jia şirketi arasındaki anlaşmaya göre ise, Kırgızistan'da 260 milyon dolarlık bir gübre üretim tesisi inşaat projesi uygulanacak.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Shaanxi Tianhan Shengdian Film Company Ltd. şirketi arasında 38 milyon dolar değerinde "İpek Yolunun Uzak Rüzgarı" ortak dizisinin çekim projesine başlanacak.

Beijing Zhongyi Boyue Culture Media Co. şirketi ile de 25 milyon dolar değerinde "Bişkek Aşkı" adlı ortak dizinin çekim projesi hayata geçirilecek.

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