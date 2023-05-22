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Benzine bu gece zam geliyor! Motorine de zam kapıda! 22 Mayıs 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzine bu gece zam geliyor! Motorine de zam kapıda! 22 Mayıs 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Petrolün (Brent) varil fiyatı 85 dolardan 75 dolara kadar gerilediği hâlde akaryakıt ürünlerinde indirim kısa sürdü. Motorinine gelen 76 kuruşluk zammın ardından benzine de bu gece yarısı 77 kuruşluk zam geliyor. Motorine yeni zam da kapıda...

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Petrol fiyatları dünya piyasalarında düşerken, akaryakıt ürünlerinde indirim kısa sürdü. Motorinine dün gelen 76 kuruşluk zammın ardından benzine de 77 kuruşluk zam geliyor. Bu zamla birlikte tekrar 20 liranın üzerine çıkacak. Motorine de kısa süre içinde yeni bir zam daha yapılacağı ifade edildi. 

Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

23 Mayıs Salı saat 00.01’den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile benzinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 19,81 Türk Lirası’ndan (TL) 20,58 TL’ye yükselecek. Benzin İstanbul’un Anadolu yakasında 20,53 TL’den, Ankara’da 20,93 TL’den ve İzmir’de 20,92 TL’den satılacak.

Motorine bir zam daha geliyor

Motorine dört gün önce 76 kuruş zam gelmişti. Benzin zammının akabinde motorine yine zam yapılacağı iddia edildi. Sektörün önde gelen ana dağıtım şirketleri yöneticileri bankalardaki kurla serbest piyasa kuru arasında 1.5 TL fark olduğunu belirtip, zamların süreceği bilgisi verdi.

Güncel akaryakıt fiyatları..

İstanbul
Motorin litresi 19.34
Benzinin litresi 19.81

Ankara
Motorin litresi 19.7
Benzinin litresi 20.16

İzmir
Motorin litresi 19.08
Benzinin litresi 20.15

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