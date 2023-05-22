BIST 4.464
DOLAR 19,83
EURO 21,48
ALTIN 1.258,35
HABER /  SEÇİM

Estonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Estonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Estonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Abone ol

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Tallinn Büyükelçiliğinde 21 Mayıs'ta yapıldı.

Sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Tallinn Büyükelçiliğinde muhafaza edildi.

Öğle saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Estonya'da kayıtlı 776 seçmenden 664'ü oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 85,57 olarak kayıtlara geçmişti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde de 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi
Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi
Kastamonu'da defineciler tarihi eserleri satmak isterken yakalandı!
Kastamonu'da defineciler tarihi eserleri satmak isterken yakalandı!
Kayseri'de sağanak etkili oldu! Yolları su bastı!
Kayseri'de sağanak etkili oldu! Yolları su bastı!
Moritanya'da Meclis seçimlerini iktidar partisi kazandı
Moritanya'da Meclis seçimlerini iktidar partisi kazandı
26-27 Haziran tatil oldu mu, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?
26-27 Haziran tatil oldu mu, Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?
Kırgızistan ve Çin, değeri 1 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı
Kırgızistan ve Çin, değeri 1 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı
Kolera 43 ülkede 1 milyar kişiyi tehdit ediyor!
Kolera 43 ülkede 1 milyar kişiyi tehdit ediyor!
Benzine bu gece zam geliyor! Motorine de zam kapıda! 22 Mayıs 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzine bu gece zam geliyor! Motorine de zam kapıda! 22 Mayıs 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Çin, Japon Büyükelçi'yi Bakanlığa çağırdı! G7 Zirvesi'ndeki açıklamaları protesto etti!
Çin, Japon Büyükelçi'yi Bakanlığa çağırdı! G7 Zirvesi'ndeki açıklamaları protesto etti!
Bingöl'de bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
Bingöl'de bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
Yaz yaklaşıyor, selülitten kurtulmak isteyenler dikkat etmeli!
Yaz yaklaşıyor, selülitten kurtulmak isteyenler dikkat etmeli!
Sevilay Yılman ikinci tur için hesap yaptı! 4 milyon seçmen iddiası seçimin kazananını paylaştı
Sevilay Yılman ikinci tur için hesap yaptı! 4 milyon seçmen iddiası seçimin kazananını paylaştı