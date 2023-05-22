Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub Kazakistan’da

Singapur’un ilk kadın Cumhurbaşkanı Halime Yakub, Kazakistan’da ilk kez resmi temaslarda bulunuyor.

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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Astana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da Yakub için resmi tören düzenlendi.

Yakub, burada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı.

Törenden sonra bir araya gelen iki lider, toplantıda Kazakistan ile Singapur arasındaki siyasi diyaloğu geliştirme, ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme, kültürel ve insani bağları genişletme konularını masaya yatırdı.

Tokayev, görüşmede, Singapur Cumhurbaşkanı'nın Orta Asya ülkeleri arasında ilk resmi ziyaretini Kazakistan’a gerçekleştiriyor olmasının kendileri için önem arz ettiğine işaret ederek “Sizin Kazakistan’a ziyaretiniz tarihi bir olay. Bu ziyaretin ikili ilişkilerimizin yeni dönemine yol açacağından eminim.” dedi.

Kazakistan’ın Singapur ile ilişkileri geliştirmede kararlı olduklarını kaydeden Tokayev, ikili ilişkilerin önemli parçasını ticari ve ekonomik işbirliğinin oluşturduğunu vurguladı.

Tokayev, şu anda ülkede 140’tan fazla Singapur sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini, salgın ve ekonomik krize rağmen geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

Yakub da iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun ve işbirliğinin takdir edilecek seviyede olduğunu belirterek “Bu Singapur Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan’a, genel olarak Orta Asya’ya ilk ziyareti. Bunun için bu ziyaret çok önemli.” ifadesini kullandı.

Kazakistan’ın bu bölgede kendileri için çok önemli ortak olduğuna dikkati çeken Yakub, “ Bizi sadece iyi ilişkiler değil açıklık ve düzen gibi prensiplere olan ortak bağlılığımız bağdaştırıyor. Bu hem Kazakistan hem bizim için önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, taraflar ayrıca ihracat imkanlarını genişletme, finans kuruluşları arasında işbirliğini geliştirme, Kazakistan’da ortak tesislerin açılması ve özellikle Almatı yakınında “G4 City” kentinin inşasına ilişkin ortak yatırım projesini ele aldı.

Bunun yanı sıra Kazakistan ve Singapur Cumhurbaşkanları, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahının karşılıklı işbirliğine dayalı perspektiflerini ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması konularını da görüştü.

Görüşme sırasında Kazakistan ile Singapur arasında 4 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Tokayev, Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub’a 1. dereceli “Dostluk” devlet nişanını takdim etti.

Yakub, Kazakistan temasları kapsamında Astana’daki Orta Asya’nın en büyük camisi Merkez Cami'yi de ziyaret etti.