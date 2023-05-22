1. tur sandık görevlisi ücretleri ödeme takvimi YSK açıklaması kaç para ödenir?

Türkiye pazar günü, 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. 1. tur seçimlerde görev alan sandık görevlileri ise ödemeler ne zaman yapılacak araştırması yapıyor. Memur maaş katsayısının baz alınacağı düşünülen sandık görevli ücretleri elden ödenmeyecek, hesaplara yatacak. 2. tur seçimlerinde ardından sandık görevlilerinin ücretleri ödenecek.

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YSK'nın kararına göre Türkiye pazar günü yeniden sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak. Vatandaşlar seçimlere yine aynı yerde girecek, fakat seçmen kağıdı yeniden yollanacak. Okullarda yapılacak olan seçimlerde sandık görevlileri yer alacak. Oy sayımı, seçim güvenliği gibi görevleri olan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak sorusuna yanıt arıyor. YSK 1. turda görev alan seçim görevlilerine net ne kadar ücret ödeneceğini henüz duyurmadı. Sandık görevli ücretlerinin 2. turun ardından hesaplara yatırılması bekleniyor. Ayrıca ödemeler elden yapılmayacak, banka hesaplarına yatırılacak.

YSK seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde kurulan binlerce sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde sandık görevlileri yer aldı. Sandık görevli ücretleri ise henüz hesaplara yatırılmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanamadığı için seçimler 2. turu ile 28 Mayıs’ta yeniden yapılacak. Sandık görevlisi ücretlerinin de 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2. turun ardından yapılacağı tahmin ediliyor. Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

Sandık görevlileri kaç para alacak?

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. 2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

İlk turda görev yapan 2. turda görev yapabilir mi?

Sandık görevlilerinin büyük bir çoğunluğu kamu kurumu çalışanlarından oluşuyor. Belediyelerde, kaymakamlıklarda ve diğer devlet dairelerinde çalışanlar YSK tarafından sandıklarda görevlendiriliyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev alanlar ikinci turda da görev yapabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almak isteyenler için henüz bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.