1. turda seçim sandığında görev alan 2. turda da görev alabilir mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy almaması sebebiyle 28 Mayıs’ta 2. tur seçimleri gerçekleştirilecek. Peki, ilk turda görev alan biri ikinci turda da seçim ya da sandık görevlisi olabilir mi? Seçim sandık görevlisi ücretleri seçimden sonra mı yatacak?

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Türkiye pazar günü, 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. 1. tur seçimlerde görev alan sandık görevlileri ise ödemeler ne zaman yapılacak araştırması yapıyor. Memur maaş katsayısının baz alınacağı düşünülen sandık görevli ücretleri elden ödenmeyecek, hesaplara yatacak. 2. tur seçimlerinde ardından sandık görevlilerinin ücretleri ödenecek.

Sandık görevlileri kaç para alacak?



2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. 2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

İlk turda görev yapan 2. turda görev yapabilir mi?

Sandık görevlilerinin büyük bir çoğunluğu kamu kurumu çalışanlarından oluşuyor. Belediyelerde, kaymakamlıklarda ve diğer devlet dairelerinde çalışanlar YSK tarafından sandıklarda görevlendiriliyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev alanlar ikinci turda da görev yapabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almak isteyenler için henüz bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.