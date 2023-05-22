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Kartal Adalet Sarayı'nda boynuna silah dayadı: Başsavcı bu mektubu okuyacak!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal Adalet Sarayı'nda boynuna silah dayadı: Başsavcı bu mektubu okuyacak!

KARTAL Anadolu Adalet Sarayı’nda Başsavcı’ya mektup iletmek isteyen bir şahıs silahı boynuna dayayarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın E Blok Protokol girişine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir vatandaş Başsavcı'ya mektubunun iletilmesini istediğini söyleyerek havaya bir el ateş etti.

Silahı daha sonra boynuna dayayan şahıs elindeki mektubu yere bıraktı. Şahıs, “Bu mektubu okuyacak. Ailem için Başsavcı okuyacak” diye bağırdı.

Güvenlik ekiplerinin sakinleştirdiği şahıs daha sonra gözaltına alındı. Mektupta ne yazdığına dair bilgi alınamadı.

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