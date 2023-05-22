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Milli Taekwondocular Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek

Milli Taekwondocular Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek

2023 Dünya Taekwondo Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

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Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun açıklamasına göre, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 16 sporcu temsil edecek.

2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı da verecek şampiyonaya katılacak ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Özge Özbey (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo).

Erkekler: Görkem Polat (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo).

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