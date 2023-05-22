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Osmaniye'de seyyar satıcı depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor

Osmaniye'de seyyar satıcı depremde ölmediğini kanıtlamaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından nüfus kayıtlarına "depremde öldü" diye geçilen Halil Yılmaz, yaşadığını kanıtlamak için nüfus müdürlüğü ve savcılığa başvurdu.

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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde seyyar satıcılık yapan 48 yaşındaki Halil Yılmaz, 10 gün önce e-Devlet sistemine giremeyince eşinin sisteminde kendisinin "ölü" olarak göründüğünü fark etti.

Yetkililerle görüşen Yılmaz, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Halil Yılmaz isimli birkaç vatandaşın yaşamını yitirdiğini, kendisinin de bu nedenle "ölü" olarak kaydedilmiş olabileceğini öğrendi.

Yılmaz, AA muhabirine, kayıtlarda "ölü" olarak görünmesi nedeniyle resmi hiçbir işini yapamadığını söyledi.

Sorunun çözümü için gerekli yerlere başvurularını yaptığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an Bağ-Kur primlerini yatıramıyorum, hastaneye gidip muayene olamıyorum. Yani resmi dairelerde hiçbir işlem yapamıyorum. Polis ya da jandarma kimlik sorgusu yaptığında, verdiğim dilekçeyi gösteriyorum. AFAD eşime, ben öldüğüm için 100 bin lira yatırmış, onu da iade ettik. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Dilekçelerimin sonucunu bekliyorum. İnşallah en kısa sürede normal hayatıma dönebilirim."

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