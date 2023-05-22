Bitlis'te yıldırım düştü: 20 koyun telef oldu!

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde sürünün arasına yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef olurken, koyunları otlatan şahıs ise ölümden döndü.

Abone ol

Olay, dün öğle saatlerinde Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinin Nemrut Dağı eteklerinde yaşandı. Son birkaç gündür şiddetli sağanağın etkisi altında olan kentte, yaylada bulunan koyun sürüsünün arasına yıldırım düştü. İhsan Ulu'ya ait sürünün arasına yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef oldu. Sürüyü otlatan sahipleri ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan olayda ölümden döndüklerini belirten sürü sahibi İhsan Ulu, olayda 20 koyununun telef olduğunu ve bazı koyunlarının ise yaralandığını ifade etti.