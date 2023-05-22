BIST 4.490
DOLAR 19,83
EURO 21,48
ALTIN 1.257,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bitlis'te yıldırım düştü: 20 koyun telef oldu!

Bitlis'te yıldırım düştü: 20 koyun telef oldu!

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde sürünün arasına yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef olurken, koyunları otlatan şahıs ise ölümden döndü.

Abone ol

Olay, dün öğle saatlerinde Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinin Nemrut Dağı eteklerinde yaşandı. Son birkaç gündür şiddetli sağanağın etkisi altında olan kentte, yaylada bulunan koyun sürüsünün arasına yıldırım düştü. İhsan Ulu'ya ait sürünün arasına yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef oldu. Sürüyü otlatan sahipleri ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan olayda ölümden döndüklerini belirten sürü sahibi İhsan Ulu, olayda 20 koyununun telef olduğunu ve bazı koyunlarının ise yaralandığını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş Ümit Özdağ görüşmesi sona erdi! Peş peşe açıklamalar
Numan Kurtulmuş Ümit Özdağ görüşmesi sona erdi! Peş peşe açıklamalar
Sinan Oğan'ın kararını önceden duyurdu! BBP lideri Mustafa Destici canlı yayında açıkladı
Sinan Oğan'ın kararını önceden duyurdu! BBP lideri Mustafa Destici canlı yayında açıkladı
Müşahit para alır mı, sandık müşahiti ne demek, görevleri ne, neler yapar?
Müşahit para alır mı, sandık müşahiti ne demek, görevleri ne, neler yapar?
Milli Taekwondocular Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek
Milli Taekwondocular Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek
Kartal Adalet Sarayı'nda boynuna silah dayadı: Başsavcı bu mektubu okuyacak!
Kartal Adalet Sarayı'nda boynuna silah dayadı: Başsavcı bu mektubu okuyacak!
Gültekin Uysal, CHP teşkilatında Kılıçdaroğlu için oy istedi
Gültekin Uysal, CHP teşkilatında Kılıçdaroğlu için oy istedi
Juventus'a şok: 11 puan silme cezası istendi! Kabul edilirse eğer...
Juventus'a şok: 11 puan silme cezası istendi! Kabul edilirse eğer...
1. turda seçim sandığında görev alan 2. turda da görev alabilir mi?
1. turda seçim sandığında görev alan 2. turda da görev alabilir mi?
Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı
Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü: 11 kritik isim toplu şekilde istifa etti!
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü: 11 kritik isim toplu şekilde istifa etti!
Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub Kazakistan’da
Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub Kazakistan’da
1. tur sandık görevlisi ücretleri ödeme takvimi YSK açıklaması kaç para ödenir?
1. tur sandık görevlisi ücretleri ödeme takvimi YSK açıklaması kaç para ödenir?