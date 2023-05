Samsun Çakmak Barajı’nda doluluk oranı yüzde 94’e ulaştı

Samsun'da şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı’nda doluluk oranı yüzde 94’e yükseldi.

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden dönemsel kuraklıklar yaşanırken Samsun’da son dönemde görülen yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını olumlu etkiledi.

SASKİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Çakmak Barajı’nda 68 milyon 715 bin metreküp su birikti. Şuan itibariyle kentte içme suyu sıkıntısının bulunmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İçme suyu ile ilgili şuan bir sıkıntımız yok ancak muhtemel olumsuz durumlara karşı tüm vatandaşlarımızın su tüketiminde her zaman hassasiyet göstermesini bekliyoruz” dedi.

“İçme suyu noktasında sıkıntı yok”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte şu an içme suyu ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek “Küresel iklim değişikliğinin etkilerini ülkemizde dönem dönem şiddetli şekilde yaşayabiliyoruz. İlimizde ise şu an için içme suyu temini noktasında bir sıkıntı bulunmuyor. Çakmak Barajı’nda doluluk oranı yüzde 94’e çıktı. Son günlerde yağan yağmurlar barajımızdaki doluluk oranını artırdı. Ancak önümüzde yaz mevsimi var ve bu noktada vatandaşlarımızın her türlü olumsuz duruma karşı su tüketiminde hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Su tüketimi ile ilgili tasarruf ve bilinçlenme çok önem vermemiz gereken bir konudur” diye konuştu.

“İçme suyu yatırımlarına ağırlık verdik”

Başkan Demir, hem kırsal de hem kent merkezinde içme suyu yatırımlarına büyük ağırlık verdiklerini söyleyerek, “17 ilçemizde su sıkıntısı yaşayan mahalle kalmayacak hedefimize hızla ilerliyoruz. Şehrimizi dev bütçeli altyapı ve üst yapı yatırımlarımızla konforlu yaşam sürülen ve geleceğe güvenle bakılan bir hale getiriyoruz. İlçemizin kırsal mahallelerini sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmak adına SASKİ ekiplerimiz, hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.