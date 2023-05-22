Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Seçime 6 gün kala dikkat çeken çağrı: "Vatanını seven sandığa gelsin"

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimine 6 gün kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu "Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur!” başlığıyla bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

*Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kimbilir neler olacak.

*Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.