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Areda Survey cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur anketini açıkladı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Areda Survey cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur anketini açıkladı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimlerinde yanılan şirketlerden birisi olan Areda Survey, ikinci tur oylama öncesi 10 bin 491 kişiyle yaptığı ikinci tur anketinin sonuçlarını yayınladı. Buna göre seçimi yüzde 52.4 ile Erdoğan kazanıyor.

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Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasına gitmeye hazırlanırken, anket şirketlerinin ikinci tur anket sonuçları da çıkmaya başladı. 12 Mayıs tarihli anketinde ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 51.3 ile seçimi ilk turda kazanacağını duyuran Areda Survey de seçim sonuçlanınca yanılan şirketlerden biri olmuştu.

İkinci turda Erdoğan yüzde 52.4

Areda Survey Araştırma, 20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin 491 kişiyle yapılan ikinci tur anketinin sonuçlarını açıkladı. Areda Survey anketinin sonuçlarına göre 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler yüzde 52.4 çıkarken, Kemal kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyenler yüzde 47.6 oldu. 

14 Mayıs seçim sonuçları anket şirketlerinin büyük bir çoğunluğu için hüsran olmuştu. Şirketlerin çoğu büyük yanılmış ve müşterilerini de büyük yanıltmışlardı. İşte 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre anket şirketlerinin tahminlerindeki yanılgılar....

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