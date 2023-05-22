Kurban Bayramı harçlığı kaç para olacak, kimler alacak? e- devlet'ten başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı Harçlığı kapsamında başvuru yapan vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılacak. Başvuru için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. İşte bayram harçlığına dair detaylar

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2023 yılı ile birlikte sık sık gündeme getirilen destek ödemelerinde yeni açıklamalar geldi. Kurban Bayramı kapsamında ödenecek olan bayram harçlığına dair detayları paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri sorgulamaları ise e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Bayram harçlığı desteğine dair e-Devlet sistemine giriş yaparak "Sosyal Yardım Bilgileri Sorguluma" kısmından başvuru detaylarınızı ve sorgulamanızı yapabilirsiniz.

E-Devlet sisteminden sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal devlet kapsamında milyonlarca vatandaşımıza destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Son yıllarda yükselen enflasyon ile birlikte güncellenen ödemelerin yanı sıra destek ödemelerine yenileri de ekleniyor. Kurban Bayramı Harçlığı kapsamında ise başvuru yapan vatandaşlara 1000 TL destek ödemesi yapılacak.

Sosyal yardım için sorgulama e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. E-Devlet sistemine giriş yaparak "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" butonu üzerinden destek ödemesini kontrol edebilirsiniz. Sorgu için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-acik-kapi-basvuru-ve-takibi adresine gidebilirsiniz.