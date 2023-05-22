Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 06.00-20.00 saatleri arasında, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.