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Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023 yeni haber geldi tarih belli

Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023 yeni haber geldi tarih belli

90 bin taşerona kadroda son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, akıllardaki “90 bin taşeron ne zaman kadroya alınacak? Taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron kimler? Hangi taşeron kadroya alınacak?" sorularına yanıt verdi. Seçim dolayısıyla Meclis’in çalışmadığını vurgulayan Bakan Bilgin, seçimlerden sonra bu konunun ele alınacağını söyledi.

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90 bin taşeronun kimler olduğu ve hangi taşeronun kadroya alınacağından tutun taşeronların ne zaman kadroya alınacağına kadar birçok konunun tamamlandığını söyleyen Bakan Bilgin, seçimlerden sonra düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini ifade etti. 1 milyon işçinin kadroya alındığını belirten Bakan Bilgin, 90 bin işçinin kadroya alınması için çalıştıklarını kaydetti.

Taşerona kadro ne zaman?

Taşeron kadro ne zaman sorusunu yanıtı da belli oldu. Bakan Bilgin taşeron işçilere kadro ne zaman sorusunu yanıtı olarak TBMM'nin açılışını işaret etti. Peki Meclis ne zaman açıklacak? Yeni meclis 28. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçları'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te açılacak. Meclis'in açılması ve milletvekillerinin yemin etmesi sonrası başlayacak ilk çalışmalarda taşeron işçilere kadro gündeme gelecek. 

Yeni taşerona kadro açıklaması

Taşeron kadro son durum hakkında bilgi veren Bakan Bilgin, “100 bin taşeron işçinin beklediği düzenleme hayata geçirilecek” dedi ve şöyle devam etti:

"Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. 100 bin taşeron işçinin beklediği düzenleme hayata geçirilecek." 

Taşerona kadro şartları

Taşeron kadro şartları 2023 taşeron kadro kimleri kapsıyor? sorularının yanıtları da Meclis'in açılmasıyla belli olacak. Meclis'in çalışmalara başlaması sonrası taşeron işçilere kadro düzenlemesi önce Meclis komisyonlarına gelecek. Komisyon çalışmaları sırasında taşeron kadro şartları, kimleri kapsıyor? sorularının detaylarının da açıklanması bekleniyor. 

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