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Milli kartingci 11 yaşındaki İskender Zülfikari, FIA sıralamasında zirvede

Milli kartingci 11 yaşındaki İskender Zülfikari, FIA sıralamasında zirvede

Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, FIA Uluslararası Karting Sıralaması'nda 5 bin 218 puanla ilk sıraya yükseldi.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIA Karting web sitesinde yayımlanan sıralamada tüm kategorilerden 915 sporcu yer aldı. İskender Zülfikari sıralamada 5 bin 218 puanla ilk sıraya çıktı.

Milli sporcu, 2023 sezonuna WSK Champions Cup birinciliği ile başlamıştı. İskender, son olarak ACI İtalya Karting Şampiyonası ilk ayak ikinci yarışını birincilikle tamamlamıştı.

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