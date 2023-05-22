Milli kartingci 11 yaşındaki İskender Zülfikari, FIA sıralamasında zirvede

Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, FIA Uluslararası Karting Sıralaması'nda 5 bin 218 puanla ilk sıraya yükseldi.

Abone ol

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIA Karting web sitesinde yayımlanan sıralamada tüm kategorilerden 915 sporcu yer aldı. İskender Zülfikari sıralamada 5 bin 218 puanla ilk sıraya çıktı.

Milli sporcu, 2023 sezonuna WSK Champions Cup birinciliği ile başlamıştı. İskender, son olarak ACI İtalya Karting Şampiyonası ilk ayak ikinci yarışını birincilikle tamamlamıştı.