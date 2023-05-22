Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan sürpriz Karabağ açıklaması

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasının, Ermeni nüfusunun güvenliğinin sağlanması halinde mümkün olduğunu belirtti.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugünkü basın toplantısında Erivan’ın Dağlık Karabağ’ı da kapsayacak şekilde Azerbaycan topraklarını tanımaya hazır olduğunu söyledi.

Sputnik Ermenistan’ın sözlerini alıntıladığı Paşinyan, “86.6 bin kilometrekarelik bölge Dağlık Karabağ'ı da içeriyor. Ancak Dağlık Karabağ Ermenilerinin hakları ve güvenliği konusunun Hankendi-Bakü diyaloğu çerçevesinde tartışılması gerektiğini şarta bağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca Ermenistan’ın söz konusu müzakerelerin yapılacağına dair uluslararası garantiler beklediğini vurguladı.