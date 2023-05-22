BIST 4.490
DOLAR 19,83
EURO 21,48
ALTIN 1.257,96
HABER /  SPOR

İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Polonyalı hakem Marciniak yönetecek

İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Polonyalı hakem Marciniak yönetecek

Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Abone ol

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
NASA Ay yüzeyine inişini Blue Origin ile gerçekleştirecek
NASA Ay yüzeyine inişini Blue Origin ile gerçekleştirecek
Nijerya mahkemesi, seçim davasının canlı yayınlanması talebini reddetti
Nijerya mahkemesi, seçim davasının canlı yayınlanması talebini reddetti
Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Edirne'de düzenlenecek
Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Edirne'de düzenlenecek
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan sürpriz Karabağ açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan sürpriz Karabağ açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu ve Vecdet Öz görüştü! Adalet Partisi ikinci tur için son kararı verdi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Vecdet Öz görüştü! Adalet Partisi ikinci tur için son kararı verdi
TEM Otoyolunda o güzergahı kullanacaklar dikkat: Bu saatlerde trafiğe kapalı olacak
TEM Otoyolunda o güzergahı kullanacaklar dikkat: Bu saatlerde trafiğe kapalı olacak
Göz estetiği en sık uygulanan ameliyatlardan biri haline geldi
Göz estetiği en sık uygulanan ameliyatlardan biri haline geldi
Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023 yeni haber geldi tarih belli
Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023 yeni haber geldi tarih belli
Son 50 yılda yaşanan iklim felaketleri 2 milyondan fazla can kaybına neden oldu
Son 50 yılda yaşanan iklim felaketleri 2 milyondan fazla can kaybına neden oldu
Çocuklarda boy kısalığına dikkat! Erken teşhis önemli
Çocuklarda boy kısalığına dikkat! Erken teşhis önemli
Depremde 'ölü' olarak kayıtlara geçti, 100 bin TL'lik yardım bile yattı
Depremde 'ölü' olarak kayıtlara geçti, 100 bin TL'lik yardım bile yattı
Sağlıklı beslenme ve düzenli spor için 10 öneri
Sağlıklı beslenme ve düzenli spor için 10 öneri