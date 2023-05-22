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Nijerya mahkemesi, seçim davasının canlı yayınlanması talebini reddetti

Nijerya mahkemesi, seçim davasının canlı yayınlanması talebini reddetti

Nijerya'da mahkeme, 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraza yönelik devam eden duruşmanın canlı yayınla verilmesi talebini reddetti.

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Ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisinin (PDP) adayı Atiku Abubakar ve Muhalif İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi'nin avukatları, duruşmaların canlı yayınla verilmesinin kamu yararı olduğunu savunarak, duruşmanın canlı verilmesini talep etti.

Avukatların talebi oybirliğiyle reddedildi.

Kararı veren Yargıç Haruna Tsammani, duruşmanın canlı yayınlanmasının seçmenlere fayda sağlayacağı yönündeki salt duygusal iddianın mahkemenin önündeki konularda hiçbir fayda ve değeri olmadığını belirtti.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Bola Ahmed Tinubu'nun yüzde 37 oy oranıyla kazandığı, Abubakar'ın yüzde 29 ve Obi'nin yüzde 25'te kaldığı açıklanmıştı.


Abubakar ve Obi, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları web sitesine gerçek zamanlı olarak yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine itiraz ediyor.


Bu itirazlara rağmen Tinubu'nun 29 Mayıs'ta görevine başlayacağı duyurulmuştu.

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