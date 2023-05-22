Rock grubu REDD, "Özel Senfoni Konseri" ile İstanbul'da sahne alacak

Türk rock müzik grubu REDD, 3 Haziran'da Zorlu PSM'de "Özel Senfoni Konseri"nde sahne alacak.

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"Nefes Bile Almadan","Kalpsiz Romantik", "Beni Sevdi Benden Çok" ve "Boşlukta Dans" gibi şarkılarıyla tanınan grup, sevilen şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde seslendirecek.



Kuruluşu 2005'e dayanan ve şimdiye kadar 7 stüdyo albümü çıkaran grup, dünyaca ünlü rock gruplarıyla aynı sahneyi paylaştığı uluslararası festivallerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'da 1500'e yakın konser verdi.

Grup en son 2020'de "Tutmuyor Frenler" ve "Hadi Salla" şarkılarına video klip çekti.