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Ümit Özdağ bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Ümit Özdağ bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın bugün saat 18.00'de bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

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Seçimin ikinci turu yaklaşırken Ankara'da Ata İttifakı bileşenleri ile peş peşe görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Bugün 15.00'te AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın saat 18.00'de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği bildirildi.

İkili geçtiğimiz günlerde bir kez daha buluşmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftaki görüşmenin ardından, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın görüşlerini, çalışmalarını anlattım. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim. Türkiye'nin dayanışmaya demokrasiye ihtiyacı var. Kendisi arkadaşlarıyla aktardıklarımızı görüşecek" demişti.

Özdağ ise, "Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık" deyip karar vereceklerini söylemişti.

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