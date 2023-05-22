CHP'li Faik Öztrak'tan 'etin fiyatı 500-600 liralara çıkar' iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, başta yem olmak üzere maliyetlerin altından kalkamayan üreticinin gebe hayvanlarını ve süt ineklerini kesime göndermek zorunda kaldığını savunarak "Böyle devam ederse etin fiyatı 500-600 liralara çıkar. " dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Üretim açığı her yıl 10 milyon ton buğday ithalatıyla kapatılıyor. Biz üretip kazanacağımıza milletin parası eloğluna gidiyor. Adana tarafında hasat başladı, hala ortada fiyat yok. Seçim falan demeyin buğday fiyatını bir an önce ilan edin." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çiftçinin, besicinin, üreticinin öz yurdunda garip, öz vatanında parya durumuna düşürüldüğünü öne sürdü.

Hükümetin çiftçiyi, besiciyi, üreticiyi, ithalatla girdi fiyatları arasında ezdiğini ileri süren Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre hükümetin, Merkez Bankasının tabela faizini indirmeye başlamasından bu yana geçen 1,5 yılda, tarımsal üretimde kullanılan gübrenin fiyatını yüzde 198, yemin fiyatını yüzde 191, mazotun fiyatını yüzde 188, elektriğin fiyatını yüzde 125, ilacın fiyatını ise yüzde 143 arttırdığını söyledi.

Öztrak, maliyetler her geçen gün artarken hükümetin çiftçiyi yalnız bıraktığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanunun verdiği desteği hükümet ödemedi. Tarım Kanunu açık, 'Her yıl milli gelirin en az yüzde birini çiftçiye destek olarak vereceksin' diyor. 'Verir misin' demiyor. Saray bugüne kadar kanunun emrettiği tarımsal desteğin yarısını bile vermedi. Bir hükümet çiftçisine borç takar mı, bunlar taktı. Ödenmeyen tarımsal destekler nedeniyle çiftçinin 17 yılda biriken alacağı 470 milyar lira. Her bir çiftçi ailesinin saray hükümetinden gecikme faizleri hariç, 215 bin 442 lira 45 kuruş alacağı var. Hükümet, devletin söz verdiği desteği ödemeyince çiftçi bankaların, kredi kooperatiflerinin eline düştü."

"Üretim olmayınca fiyat arttı"

Son 5 yılda, çiftçinin bankalara borcunun 91 milyar liradan 391 milyar liraya çıktığını, çiftçi başına borcun ise 179 bin liraya ulaştığını ifade eden Öztrak, bu dönemde, pamuk ithalatına 30 milyar dolar, buğday ithalatına 26 milyar dolar, ayçiçeği ithalatına 7,5 milyar dolar, mercimek ithalatına 3,6 milyar dolar, şeker ithalatına 1,2 milyar dolar ödendiğini belirtti.

Türkiye'nin ürettiği buğdayın kendine yetmediğini dile getiren Öztrak, "Üretim açığı her yıl 10 milyon ton buğday ithalatıyla kapatılıyor. Biz üretip kazanacağımıza milletin parası eloğluna gidiyor. Adana tarafında hasat başladı, hala ortada fiyat yok. Zor durumdaki çiftçi elindeki ürünü tüccara ucuza kaptırıyor. Seçim falan demeyin buğday fiyatını bir an önce ilan edin. Buğday fiyatı 11,5 liranın fark primi de 1,5 liranın altına düşmemeli." diye konuştu.

Hükümetin yanlış politikaları nedeniyle Türkiye'deki çiftçi sayısının giderek azaldığını öne süren Öztrak, son 20 yılda tarımda çalışan 2 milyon 592 bin kişinin tarımda çalışmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Öztrak, başta yem olmak üzere maliyetlerin altından kalkamayan üreticinin gebe hayvanlarını ve süt ineklerini kesime göndermek zorunda kaldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Ana olmayınca dana da kalmadı, üretim olmayınca fiyat arttı. Hükümet üreticiyi destekleyerek fiyat düşüreceğine ithalata yaslanıyor. Hükümet elin besicilerinden 20 yılda 10 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ithal etti. Seçimden önce de 500 bin sığır ithalatı yapılacağını duyurdu. Şaşırdık mı, şaşırmadık. Karkas etin kesim fiyatı 235 liraya çıktı. 34 milyon 660 bin yurttaşımız sofrasına 2 günde, bir kap et yemeği koyamaz halde. Böyle devam ederse etin fiyatı 500-600 liralara çıkar. Milletimiz eti hiç yiyemez olur sonra da çocuklarımızın boyu neden kısa kalıyor diye üzülüp dururuz."