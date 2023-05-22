- Yıldızlar kategorisinde VakıfBank ve Arkas Spor birinci olduAbone ol
Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle organize edilen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde kızlarda VakıfBank, erkeklerde Arkas Spor birinciliği elde etti.
Fuar İzmir'de 16 kız ve 16 erkek takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda bugün final ve üçüncülük müsabakaları oynandı.
VakıfBank'ın birinciliğe ulaştığı kızlarda Eczacıbaşı ikinci, Karayolları üçüncü ve Beta Gençlik dördüncü sırayı aldı.
Erkeklerde ise sıralama Arkas Spor, TVF Spor Lisesi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bilim Yaşam şeklinde oluştu.