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Sahile gelen kadına büyük şok! Hemen itfaiyeye haber verdi, en pahalı fotoğraf....

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sahile gelen kadına büyük şok! Hemen itfaiyeye haber verdi, en pahalı fotoğraf....

ZONGULDAK'ta Elif A. isimli kadın, sahilde fotoğraf çekerken, 37 bin liralık telefonunu denize düşürdü.

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Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde şehir merkezinde bulunan sahilde meydana geldi. İddiaya göre Elif A. İsimli kadın sahilde fotoğraf çektirirken piyasa değeri 37 bin liralık telefonunu denize düşürdü.

Bir anda ne olduğunu anlayamayan Elif A. hemen telefonunu kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla telefonu çıkarmaya çalıştı.

Ekipler uzun süren mücadelenin sonunda telefonu denizden çıkararak Elif A.’ya teslim etti.

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