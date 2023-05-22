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Aydın'da yılbaşından beri 932 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Aydın'da yılbaşından beri 932 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde 1 Ocak-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan operasyonlar çerçevesinde yakalanan 932 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.

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Ülke genelinde olduğu gibi, Aydın Valiliği koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmaları, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile kesintisiz olarak devam ediyor. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Aydın'da düzensiz göçle etkin mücadele çerçevesinde yapılan başarılı operasyonlar sayesinde 1 Ocak-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 932’ye ulaştı.

Öte yandan 5-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde, havayolu ve karayolu aracılığı ile toplam 165 düzensiz göçmen de ülkelerine geri gönderildi. Hali hazırda kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen ve işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

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