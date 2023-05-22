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Saba Tümer'in kahkahasının sırrı ortaya çıktı O kadar acı çekmiş ki Tümer

Saba Tümer'in kahkahasının sırrı ortaya çıktı O kadar acı çekmiş ki Tümer

Saba Tümer, hafızalara kazınan kahkahasının doğuş hikayesini “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece” programında anlattı. Tümer, üniversitede kendisini terkeden gençle aynı ortamda bulunduğu sırada duyması için kahkaha attığını söyledi.

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Konu konuklarıyla magazin dünyanının bilinmeyenlerini ekranlara taşıyan “Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece” programına sunucu Saba Tümer konuk oldu.

Kahkahanın nasıl doğduğunu Kalaycıoğlu'na anlatan Tümer'in açıklamaları herkesi şaşırttı.

Kalaycıoğlu, "Esas bu kahkahanın doğuşu terkedilme sonrasında olmuş. Sen üniversite zamanındayken sağlam aşık olup bayağı bir güzel terkedilmişsin. O kadar acı çekmiş ki Tümer.. Sen çocukla paslaşıyormuşsun, denk geliyormuşsun aynı muhitte. Kahkaha atarak ben seni kaale almıyorum. Hakikaten öyle miydi?" diye sordu. 

"Kahkahamın desibeli yükseldi"

Tümer de bu soruya "Hep kahkaha atıyor değil. Zaten gülen bir insandım. Kahkahamın desibeli yükseldi. Çünkü ben burada arkadaşlarımla oturuyorum. O şurada oturuyor. Kendi aramızda gülersek duymayacak. İlk aşk acısı kariyere çevirmiş bir kadın olarak alkışlamanı beklerdim." dedi, ardından da ünlü kahkahasını patlattı.

"Çok acı bir şeydi"

"İyi ki yok olmuş ortadan. Çok acı bir şeydi. İlk aşk kendi kendini ne yaptı etti sildirdi" diyen Tümer, daha 18 yaşında olduğunu ve dönem güven problemi yaşadığını aktardı.

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