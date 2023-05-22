Beşiktaş'ın istediği Miha Zajc'a Yunanistan'dan talip var! Görüşme gerçekleştirildi

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Miha Zajc'ın geleceği belirsizliğini korurken 28 yaşındaki futbolcuya Yunanistan'dan talip çıktı.

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Yeni sezonda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Miha Zajc'a, Serie A takımlarının yanı sıra Beşiktaş'ın da yoğun ilgisi devam ederken bir başka talip de Yunanistan'dan çıktı.

Novasports TV'de yer alan habere göre; Panathinaikos, sezon sonunda serbest kalacak futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Jorge Jesus ile yıldızı barışmayan ve bu sezon iyi formuna rağmen sürekli yedek kulübesinde olan Sloven futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak bakması, talip olan takımların elini güçlendiriyor.

Sloven futbolcu, bu sezon sarı lacivertli forma ile tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada takımına 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.